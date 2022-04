Delta Air Lines teatas 940 miljoni dollarilisest kvartalikahjumist

Delta prognoosis kolmapäeval, et teise kvartali käive on umbes 95 protsenti pandeemia-eelsest tasemest, võrreldes 89 protsendiga esimeses kvartalis.

«Viimasel viiel nädalal on olnud kõige rohkem broneeringuid meie ajaloos,» ütles tegevjuht Ed Bastian. «Ma arvan, et see näitab, et inimesed on viiruse seljataha jätnud.»