Keskpank: sõjapõgenikud suurendavad esialgu töötust

Eestisse on tulnud umbes 30 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest 20 000 on tööealised. Lõviosa neist – 90 protsenti – on naised.

Soosaare sõnul on oluline, et meile jõudnud sõjapõgenikud saaksid oma kogemusele ning kvalifikatsioonile vastavat tööd. Praegu on tema sõnul oht, et puuduv keeleoskus või siis olukord, et kvalifikatsioonitunnistusi meil ei tunnustata, ei luba põgenikel siin sobivat tööd leida.