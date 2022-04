Tallink põhjendab krõbedaid piletihindu väga suure nõudluse ja hooldustööga

«Kuna tegemist on lihavõttepühade nädalaga – mis on traditsiooniliselt väga kõrge nõudlusega periood –, siis tänase päeva seisuga on Tallinna-Helsingi liinil selleks neljapäevaks kõige populaarsematele väljumistele saadaval veel vaid mõned üksikud sõiduautokohad autoga reisijatele, mis tingib ka kõrgema hinna nende jaoks. Jalgsi reisijate laevapileteid on saadaval kõigile neljapäevastele väljumistele,» selgitas Tallinki müügidirektor Martina Jõgi Postimehele.