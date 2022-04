Finantsinspektsioon andis Paywerkile makseasutuse tegevusloa

Ülemailmselt on «osta kohe, maksa hiljem» (BNPL) lahendus osutunud väga populaarseks tänu e-kaubanduse võimsale laienemisele ning ostjate soovile soetatavat kaupa proovida. Paywerki platvorm on nn BNPL sektori ettevõtete seas eriline, sest annab pankadele ja teistele finantseerijatele võimaluse pakkuda maksa hiljem lahendust lihtsa integratsiooniga. Lisaks on Paywerk esimene BNPL-pakkuja, mis on üles ehitatud piiriülest e-kaubandust silmas pidades. Paywerki esimesed sihtturud on Saksamaa, Poola ja Austria.