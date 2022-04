Majanduse lühiuudised

Poola ettevõte toob Tallinna kuni 23 uut trammi

Tallinna uute trammide rahvusvahelises hankes osales kolm pakkujat ning võitjaks tunnistati Poola trammi- ja rongitootja PESA pakkumus. Hankelepingu järgi peab firma Tallinna tooma kuni 23 uut trammi, esimesed jõuavad pealinna eeldatavasti 2024. aasta teises pooles. Trammi mudel on PESA Twist, mis on 28,6 meetri pikkune ja viie uksega. Neis on 65 istekohta ja nad mahutavad 300 reisijat. Tallinna Linnatranspordi trammiparki kuulub praegu 64 trammi. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on hankelepingu kogumaksumus umbes 50 miljonit eurot. BNS