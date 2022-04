Ettevõted küsivad ministeeriumilt Vene transpordiettevõtetele erandeid

Üheks erandi taotlejaks on NPM Silmet, kes kirjutab oma pöördumises MKM-ile, et on ainus haruldlasi muldmetalle tööstuslikult tootev ettevõte EL-is. Silmet toonitab, et ettevõtte klientideks on kõrgtehnoloogiste seadmete loojad nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, nende hulgas nii elektroonika- kui kaitsetööstusettevõtted.

MKM-ile on pöördumise esitanud ka bituumeni maaletooja Polyus Plus OÜ. Ettevõte toob välja, et bituumen on naftatoode, mis ei kuulu sanktsioonide alla ning palub luba selle läbi laskmiseks vene autodega. Polyus Plus toonitab, et vastasel juhul võib Eestis tekkida katastroofiline puudus teedeehituse toorainest.