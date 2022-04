Leedu on EL-i sanktsioonide alusel külmutanud 22 miljonit eurot

Summa seas on 18,2 miljonit eurot, neli miljonit dollarit ja kolm miljonit rubla.

Venemaale Ukrainasse tungimise eest kehtestatud EL-i sanktsioonid mõjutavad kuut juriidilist keha, millel on Leedus kontod ja sidemed sanktsioonialuste venelastega, nimelt Aleksei Netšajevi, Aleksei Mordašovi, Andrei Melnitšenko, Andrei Gurievi ja Igor Setšiniga.

Lisaks on piiratud ligipääsu rahale, mis on kantud välismaalt sanktsioonialustele isikute pangakontodele Leedus. Külmutatud on raha summas umbes miljon eurot, miljon dollarit ja 546 400 rubla.