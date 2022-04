Saksamaal jätkub gaasi suve lõpuni

«Isegi kui – ütlen tingivas kõneviisis – homsest Venemaalt enam gaasi ei tarnita ja praegu ei ole selle kohta mingeid tõendeid, on Saksamaal teised allikad. Ja hoidlad, mis, kuigi veel mitte pilgeni täidetud, on täidetud juba veidi paremini kui kolm-neli nädalat tagasi. Meil ​​on praegu piisavalt gaasi, hilissuveni või varasügiseni. Aga ma teen kõik selleks, et seda üldse ei juhtuks,» ütles Müller ajalehele Die Zeit antud usutluses.