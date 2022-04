Helenius: liiga kiire rohetootmisele üleminek kahjustab toidujulgeolekut

«See aga ei tähenda, et n-ö rohetootmisele üleminekust tuleks loobuda, vaid seda, et lahendused peavad meeles pidama toidujulgeoleku aspekti. ​Ja tempo ajakavas kindlasti muutub,» rääkis Trigon Carbon Negative Agriculture (TCNA) nõukogu esimees Joakim Helenius Põllumajandus-Kaubanduskoja Piimafoorumil.

Üks on tema sõnul aga kindel – rohepööre põllumajanduses nõuab suuri investeeringuid, kirjutas Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskiri.

«Ainult suured, kuluefektiivsed farmid saavad vajalike investeeringutega hakkama. Lisaks rohepöördega seotud väljakutsetele, on suurfarmidel juba praegu suureks väljakutseks ka tööjõu leidmine. Üha enam on tulevikus vaja investeerida tootmise automatiseerimisse, et saaks hakkama vähemate töölistega,» ütles Helenius.

Eestis on kõige kuluefektiivsemad ja kõrgeima piimatootlikkusega farmid kogu Euroopas. See on tänu sellele, et meil on Euroopa suurimad piimafarmid, on piimatootja Joakim Helenius veendunud.

Keskkonna ja rohepöördega seotud reeglistik karmistub. Samal ajal aga kasvab Euroopas vajadus toidujulgeolekut tugevdada, seda eriti praegu maailmas toimuva vaates – sõda Ukrainas paneb meid kõiki teistmoodi mõtlema ja toimetama.

Heleniuse sõnul on hea meel tõdeda, et meie pangad on aru saanud, et põllumajandussektorile võib laenu anda – tagatiseks saab pakkuda maad, mille hind on aastate vältel tõusnud ja tõuseb veelgi.