Millistest lahkunud lääne kaubamärkidest venelased enim puudust tunnevad

Ülevenemaalise ühiskondliku arvamuse uuringu keskuse (VCIOM) märtsi lõpus läbi viidud uuringu kohaselt pooled küsitlusele vastanutest riigist lahkuda otsustanud välismaiste kaubamärkide järele igatsema ei hakka, vahendab Komsomolskaja Pravda. Peamiselt on need inimesed, kes ei arva, et lahkumine neid isiklikult kuidagi mõjutaks ning nad usuvad, et kodumaised tootjad suudavad lahkunuid edukalt asendada.

Umbes 40 protsenti venemaalastest on veendunud, et välismaiste ettevõtete riigist lahkumine ei avalda neile mitte mingit mõju. 12 protsenti usub, et lahkumisel on tõsised tagajärjed ning 23 protsenti arvab, et firmade lahkumise mõju on mõõdukas.

Millistest kaubamärkidest aga enim puudust tundma hakatakse?

Edetabelit juhib Rootsi mööblitootja Ikea. Samuti paneb vastajad muretsema välismaiste autobrändide lahkumine.

Veebruari lõpust on oma tarned Venemaale ning idanaabri juures tootmise peatanud Volvo, Audi, BMW, Hinda Suzuki, Volkswagen. See nimekiri on pikk.

«Paljud sõidavad välismaistea eutodega ning kartused on peamiselt seotud varuosadega, lausus VCIOMi juhatuse nõunik Jelena Mihhailova.

Konkreetsetest automarkidest paneb küsitlusele vastanuid muretsema Renault' töö peatamine. Siin pole ka midagi imestada, sest see moodustab umbes kolmandiku sõiduautode ning väikeste kommertssõidukite turust ning tööd annab ettevõte 45 000 venemaalasele. Lisaks kuulub Renault'le ka ligi 70 protsenti Venemaa autotootmise lipulaevast AvtoVAZ.

Kuigi Renault otsustas oma tegevuse Venemaal märtsi lõpus peatada, siis AvtoVAZi osalusest loobumisest ei ole juttu olnud.

Autode kõrval tunnevad venemaalased puudust kodutehnika ning elektroonikatootjatest ning selles vallas ei olnud vastajad kodumaiste tootjate võimalike edusammude suhtes eriti optimistlikud.