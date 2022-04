Vene kontrollikoja juht prognoosib Venemaale kümneprotsendist majanduslangust

«Praegu hindab rahandusministeerium majandusarengu ministeeriumi prognoosi tänavuse SKT languse kohta, see langeb kindlasti. Ametlik ennustus on umbes kümneprotsendine langus,» märkis ta föderatsiooninõukogu teisipäevasel eelarve- ja rahaturukomisjoni koosolekul.

Kudrin täpsustas hiljem, et hinnangud jäävad enamasti vahemikku miinus kaheksast kuni miinus kümne protsendini, kuigi on ka skeptilisemaid prognoose.

«Ütlesin, et eri ametiasutuste ennustused on umbes kümme protsenti, on madalamaid, aga on ka kõrgemaid,» rääkis Kudrin.