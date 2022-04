Meta katsetab virtuaalkaupade müümist metaversumis

Metaversum, mida Meta nimetab interneti tulevikuks, koosneb hulgast «universumitest», mis on peamiselt ligipääsetavad läbi täiustatud- ja virtuaalreaalsuse platvormide.

Meta, mille tulu pärineb peaasjalikult reklaamidest, on seadnud eesmärgiks panustada metaversumi väljakujunemisse ja proovib ligi meelitada sisuloojaid, kes omakorda meelitaks ligi uusi kasutajaid.

«Ehkki me alustame seda täna testina, et käputäis sisuloojaid saaks anda tagasisidet, on seda tüüpi tööriistad samm edasi meie pikaajalise visiooni poole metaversumist, kus loojad saavad teenida elatist ja inimesed osta digitaalseid kaupu, teenuseid ja kogemusi,» teatas firma.