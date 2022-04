Eesti Energia investeerib süsinikuneutraalsuse teadusuuringutesse

Eesti Energia on võtnud eesmärgiks jõuda aastaks 2045 süsinikuneutraalsuseni. Üks määrav samm sellel teekonnal on muuta praegune vedelkütuste tööstus Ida-Virumaal ringmajandusel põhinevaks CO2 vabaks keemiatööstuseks.

Eesmärkide saavutamiseks uuritakse koos teadlastega, kuidas püüda kinni ja kasutada efektiivselt ära tootmisel tekkiv CO2, võtta vedelkütuste tootmisel kasutusele seni ära põletatud või prügilatesse ladestatud prügiplastid ning tõsta olemasolevate toodete kvaliteet tasemele, et need vastaksid keemiatööstuse kõrgetele standarditele, teatas Eesti Energia.

«Iga Eesti Energia teadus- ja arendusprojekt on ühel või teisel moel maailmas ainulaadne, luues teadmisi ja oskusi, millega saame enda ja oma klientide keskkonna jalajälge vähendada läbi nutikate ja innovaatiliste lahenduste,» ütles Vals. «Näiteks oleme välja töötanud ainulaadse lahenduse plastijäätmete ümbertöötlemiseks ja elektrivõrgu stabiliseerimiseks muu hulgas taastuvenergia varadega. Oluline on märkida, et sisuliselt kõikidesse koostööprojektidesse on kaasatud ka siinsed teadusasutused, mis tähendab seda, et me ei loo seda tarkust vaid enda jaoks, vaid toetame ka meie ülikoolide ja teadlaste arengut.»