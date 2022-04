Mida tähendab euribori tõus laenuvõtjale? Peaökonomist selgitab

Euribor on intressimäär, millega laenavad teineteisele raha Euroopa pangad ning seda nimetatakse ka rahaturu intressimääraks. Euribori tõus mõjutab väga paljusid laenuvõtjaid Eestis, kuna suur osa laene, sh kodulaen ja liising, on seotud enamasti 6 kuu euriboriga. Laenude endi periood on reeglina palju pikem. Prognooside järgi tõuseb praegune negatiivne euribor järgmise aasta lõpuks 1,3%-le.