Küsitlus: enamik Eesti elanikest usub majandusolukorra halvenemist

«Mure ja ebakindlus toimetuleku osas on suurem teatud ühiskonnagruppides. Põhiharidusega inimesed on kõige negatiivsemad hakkama saamise suhtes. Võrreldes eestlastega on venelased oma rahalise toimetuleku pärast rohkem mures. Ligi veerand venelastest on väga mures, kas nad suudavad oma pereliikmete eest hoolitseda, kuid eestlastest on pere toimetuleku pärast väga mures vaid 10 protsenti,» selgitas küsitluse tulemusi Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.