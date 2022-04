Urmas Sõõrumaa hakkab jagama osalust oma firmas

«Mul lõi 1. jaanuaril plõks ette, et tahan teha midagi, milles inimesed tunnevad ennast hästi ja osana kooslusest,» rääkis Sõõrumaa. «Ma olen 60-aastane ja Idamaade õpetuste järgi olen tänaseks oma tõestused ära tõestanud ning aeg on jagada ja õpetada.»

Sõõrumaa sõnul on suur kokkulangevus, et just eile pandi Eestis kinni Yandex Takso. Samuti on puhas kokkulangevus, et Bolt osutab samalaadset teenust. «Tegemist on minu viimase 10–12 aasta väikese unistuse täideviimisega, mis realiseerub täna,» sõnas ta.