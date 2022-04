Rail Baltic sai keset kriisi uue juhi

Aprilli alguses ametisse asunud Rail Baltic Estonia uus juht Anvar Salomets võttis juhtimise üle keset Ukraina sõjast põhjustatud kriisi ehitusturul. Ometigi kinnitab ta, et raudtee ehitus sellest häiritud ei saa ning Rail Baltic valmib ikka tähtajaks. Tõsi, seda, palju selleks raha kulub, ta ei ennusta.

Vastakate tunnetega. Olen olnud RB projektiga pikalt seotud, hoolitsenud selle eest, et see edenema hakkaks ja soovitud tempos liiguks. Valik oli keeruline, sest selleks hetkeks oli murdepunkt majandusruumis toimunud. Kindlasti oleks olnud soodsam ja mugavam oma senist tööd endises rollis jätkata. Aga ega meil siin valikut ole.

Ettevõtte nõukogu otsustas teha valiku sisemiste ressursside pinnalt, võttes järgmise loogilise valiku. Nende otsusel on uus juhatus kaheliikmeline, ka teine liige on siit majast. See annab võimaluse funktsioone omavahel paremini jaotada.