Tööplatvormi juht: teenindussektoris on lähiajal kriisi oodata

Teenindussektoris on pärast koroonapiirangute kaotamist ettevõtete aktiivsus uute töötajate leidmiseks hüppeliselt kasvanud. Tõenäoliselt tuleb ka hotellisektor sellele Rembeli sõnul lähiajal järele.

Tegelikult ongi uute töötajate leidmiseks väga aktiivselt toimetamas see osa hotellindusest, mis pakub ka toitlustust.

Kui inimesi hakatakse rohkem inimesi võõrustama, siis hakkab uusi töötajaid otsima ka koristusteenus ja laiemalt haldussektor.

Lühiajalise tööjõu vahendusplatvormi juht tõdeb, et töökuulutuste pealt on näha, et HoReCa sektoris on vajadus uute töökäte järele eriti suur just restoraniäris. See on tema sõnul tingitud kahest faktorist: esiteks kadusid piirangud ja siis maskikohustus. «Mingi teatud grupp inimesi otsustab alles nüüd tulla rohkem välja, suurem klientide laine on alles tulemas,» lausus Rembel.

Restoranisektori kriisi kaks lainet

Rembeli sõnul on restoranisektor igal kevadel kriisis ja see kriis toimib hooajaliselt kahes laines ka sügiseti, kui tudengid tagasi kooli lähevad. Siin tulebki mängu tööplatvormi eelis, sest neil on vahetu kontakt tööandjatega ja kui nõudlus järsult kasvab, siis seda on platvormil samal päeval näha. «Selle põhjalt saame öelda, et teenindussektoris on lähiajal oodata töötajate kriisi,» kinnitas Rembel.

Erinevalt tavalisest kevadest on pandeemiaga tekkinud olukord, kus inimesed on leidnud uued tööotsad ja restoranide tavaline andmebaas enam välja ei kanna: hooajaliselt ei ole suveks enam kedagi ka ootelistist appi kutsuda.

Koroonapandeemia on Rembeli sõnul jäädavalt muutnud restoraniäri tavapärast toimimist ja platvorm on nüüd sageli päästerõngaks väljaspool oma ringkonda inimesteni jõudmiseks. Selles osas on tuleviku töömudel juba kohal. «Piltlikult öeldes on platvormi kaudu korraga 30 töötajani jõuda kiirem kui eraldi kolme sõbraga rääkida,» märkis Rembel. Sobivad töökandidaadid tulevad pärast kuulutuse sisestamist sekundite jooksul. Treameri rekord on, et inimese kandeerimise ja ettevõttepoolse tööletuleku kinnituseks kulus neli minutit.

Tööampsude kuvand on muutunud

Lisaks on muutunud n-ö tööampsude pitsakulleri kuvand: talvehooajal oli Treameri tööplatvormi 15 000 inimese seas keskmine tööotsija kõrgharidusega 26-aastane naine.

Rembeli sõnul on tunda ka sündmuskorraldajate aktiveerumist. Nii on Tallinnas taaskäivitunud pokkeriturniir, mille igaks sündmuseks otsitakse regulaarselt appi kümmekond töötajat. Kõik hotellide konverentsiruumid hakkavad samamoodi kohe lähiajal tööle.

Kui lühiajaliste töökuulutuste arvus juhtis talvehooajal jae- ja hulgimüügisektor, siis nüüd, kevade saabudes, on Rembeli sõnul tunda, et teenindussektor hakkab liidripositsiooni üle võtma.

Kuidas kriisiga toime tulla?

Kuidas töötajate kriisiga teenindussektoris toime tulla? Tööandja seisukohast on Rembeli sõnul kõige olulisem, kui efektiivselt suudetakse uus ajutine töötaja vastu võtta. Abiteenindaja jaoks peab olema ka lühiajalise töökoha puhul kvaliteet paigas ning oskustööliste kõrval peavad ka abilised olema sisseelamisprotsessis juhendatud. «Ettevõtted peaks olema avatud nõustamisele ja uute inimeste sisseelamise toetamisele,» ütles Rembel.

Lühiajalise töö nõudlus töötegijate seas kasvab. «Kui enne oli mentaliteet selline, et freelancer on arvuti taga, siis nüüd müüb iga töötaja oma aega tükkidena,» märkis ta.

«Turumajanduses toimetades peaksid ettevõtted arvestama, et tööjõuressurss oma käitumisega määrab selle, kui edukalt saavad ettevõtted toimetada.»