Sel aastal saab laevaga Stockholmi vaid üle päeva: Tallink lubatud teist laeva sõitma ei pane

«Ettevõtte laevaliinide liini- ja graafikumuudatuste otsuseid ei langetata kergekäeliselt, sest need mõjutavad otseselt meie klientide reisiplaane, ning otsus teenindada meie Tallinna-Stockholmi laevaliini ainult ühe laevaga kuni käesoleva aasta lõpuni, on kindlasti olnud üks neist rasketest otsustest. Sellegipoolest, olles põhjalikult hinnanud võimalusi seda laevaliini kasumlikult teenindada kahe laevaga tänases olukorras, mida kujundavad oluliselt tõusnud kütusehinnad ja muutunud geopoliitiline olukord, on saanud selgeks, et käesoleval ajal see ei ole paraku võimalik,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.