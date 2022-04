Baltimaad ja Soome peavad Vene gaasist loobuma ühiselt

Erikomisjon arutas tänasel avalikul istungil koos majandus- ja taristuministri, gaasitarnijatega ja Alexelaga Eesti tegevuskava püsivaks loobumiseks Vene gaasist. Minister Taavi Aas rääkis, et kõik riigid Eesti ümber tegutsevad selle nimel, et avada veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtmise võimekus, mis on ainukene kiire võimalus Vene torugaasist loobumiseks. Balti riikidest ja Soomest on Eestil võimalik vajaminev taristu kõige kiiremini rajada ja seda juba 1. novembriks. «Soome suudaks taristu rajada järgmisel aastal ja Läti kolme aastaga,» rääkis Aas. Leedul on LNG-ujuvterminal juba Klaipedas olemas.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu uuris, kas 1. november on valituse poolt määratud kindlaks kuupäevaks, millal Vene gaasitarnetest loobutakse ja kas Eesti ei saaks Vene gaasist loobuda juba varem.

Minister Aasa sõnul on valitus teinud küll põhimõttelise otsuse Vene gaasist loobumiseks, kuid sellel ei ole kindlat tähtaega. Samuti ei saa Eesti teha seda regiooni teistest riikidest eraldi. Selleks, et Eesti valitsuse otsusel Vene gaasist loobuda oleks reaalne mõju, tuleks Vene gaasi import lõpetada Läti ja Soomega ühiselt ning gaasi ei tohiks Venemaalt sisse osta ükski ostja.

Maagaasi ei saa ühises torus päritolu põhjal eristada

Meie turupiirkonna sees liigub maagaas vabalt ja järelikult ei ole võimalik eraldada, kas tegelikult on kasutusel Venemaalt pärit maagaas või mitte, kuni mõni turuosaline jätkab oste Venemaalt. Lisaks on enamik Inčukalnsi gaasihoidlas olevast maagaasist Venemaa päritolu, mille eest on juba makstud. Istungist osavõtjad nentisid, et gaasimolekule, mis torujuhtmetes riikide vahel liiguvad, ei saa päritolu põhjal eristada.

«Oleme vastu võtnud põhimõttelise seisukoha Vene gaasist loobuda, kuid regioonina me ilma Soometa seda teha koheselt ei saa, sest turg on ühine,» möönis Aas.

Alexela nõukogu esimees Marti Hääl rääkis, et ujuvterminalile vajamineva taristu rajamiseks Paldiskisse kiirkorras neil veel äriplaani ei ole, sest alles eelmisel nädalal otsustasid ka soomlased projektis osaleda ning see muutis plaanid konkreetsemaks. «Arvan, et haalamiskai rajamine koos toruühendusega 1. novembriks on teostatav, kuid igal juhul on vaja finantsgarantiid meiepoolsetele kümnete miljoniteni ulatuvatele investeeringutele. Seda juhuks, kui poliitiliste otsuste tulemusena võib kai jääda kasutuseta,» lausus Hääl. «Hetkel ei ole teada, kas taristu jääb käiku aastaks või mitmeks ning kas seda üldse kasutama hakatakse, ja seda olukorras, kus me peame selle ehitama maailmarekordilisel kiirusel.»

Eratarbijatele jätkub gaasi ka järgmiseks talveks