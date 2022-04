Hääl: LNG terminali taristu äriplaani veel pole

Hääle sõnul on kõige olulisem tingimus Alexela osalusel taristu rajamiseks mingi lahendus, näiteks riigipoolne finantsgarantii või hinnavahe kompenseerimine, juhuks kui Paldiskisse plaanitavat haalamispunkti poliitilistel põhjustel enam ei kasutata. «Selles osas, ma saan aru, ei olegi täna veel lõplikku selgust, aga me siin Eleringiga püüame läbirääkimiste käigus seda selgust natuke luua ja selle lahenduse leida,» ütles Hääl. Ilma finantsgarantiita pole taristu rajamine segases majanduskeskkonnas tema sõnul võimalik.

Hääle sõnul tekitab erasektori jaoks muu hulgas segadust tõsiasi, et pole otsust, kas Vene gaas on regioonis turul või mitte. «Kui oleks väga selge otsus siin gaasiregioonis, et Vene gaas ei ole turul, siis on LNG terminal, mis kataks ära nii Soome, Eesti kui Läti turud, igati tehtav. Aga seda otsust ei ole,» nentis ta.

Samas on projekt Hääle sõnul praeguse seisuga prakttiliselt teostatav. Tehtud on vajalikud ettevalmistused, olemas on vajalikud ehitajad, vajalikud vesiehitusseadmed ja -materjalid. «Veendumus selle osas on, aga nagu selliste ehituste puhul ikkagi, eriti kui seda maailmarekordi tähtajas üritada, võib alati mingisuguseid ootamatusi ette tulla, mille eest kaitstud ei ole me keegi,» tõdes Hääl.