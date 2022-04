Sõõrumaa taksoplatvorm teeb kliendid kaasomanikuks

Ainulaadse programmi tööriistaks on krüptotoken, mille nimeks saab US Token. Kõik Forus Taxi kliendid, autojuhid ja teised kaasaaitajad hakkavad oma panuse või sõitude eest koguma tokeneid, mis hakkavad tulevikus koguma väärtust vabaturul ja mille saab viie aasta pärast vahetada osaluseks. Näiteks kui klient teeb Forus Taxi vahendusel kokku 100 euro eest sõite, siis teenib ta kliendikontole ühe US Tokeni. Uusi tokeneid emiteeritakse kokku 30 miljonit tükki, mis vastab 30% osalusele.

«Forus Taxi on minu viimase kümne aasta väikeste unistuste realiseerumine. Olen olnud üle 30 aasta seotud teenuseid pakkuvate ettevõtetega ja ennast seal tõestanud. Nüüd on aeg hakata jagama. See platvorm, millega turule tuleme, on jagada ettevõtte osalust oma partnerite, klientide ja nende inimeste vahel, kes seda aitavad teha. Usun, et sellest tekib keskkond, kuhu inimesed tahavad tulla ja olla. US tähendabki «meie» ehk meie kõik üheskoos ja sõna «koos» on üks maagiline sõna.»