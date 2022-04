Sõõrumaa lubab taksoplatvormi klientidest kaasomanikud teha

«Forus Taxi on minu viimase kümne aasta väikeste unistuste realiseerumine. Olen üle 30 aasta seotud teenuseid pakkuvate ettevõtetega ja ennast seal tõestanud. Nüüd on aeg hakata jagama. See platvorm, millega turule tuleme, on jagada ettevõtte osalust oma partnerite, klientide ja nende inimeste vahel, kes seda aitavad teha. Usun, et sellest tekib keskkond, kuhu inimesed tahavad tulla ja olla. US tähendabki «meie» ehk meie kõik üheskoos ja sõna «koos» on üks maagiline sõna.»