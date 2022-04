Vitsur: kaubandustrendid on murettekitavad

«Statistiliste andmete hindamisest on tänaseks saanud kunst, kus matemaatikale ja majandusloogikale on järjest vähem kohta jäänud. Lisaks majanduse enda tsüklilisusele on siin maailmas ka kõik muu muutunud järjest turbulentsemaks,» ütles Vitsur BNS-ile.

Vitsuri sõnul on veebruar kolmas sellise trendiga kuu ja kui arvestada sellega, et uued, senistest tunduvalt ulatuslikumad kaubanduspiirangud veebruari mahtusid eriti ei mõjutanudki, pole tema hinnangul alust oodata, et ka järgnevatel kuudel kaubavahetuse tulemused võrreldavates hindades eriti tugevad saaksid olla.

Murekohaks on Vitsuri sõnul ka see, et impordihinnad kallinesid kolm protsendipunkti enam kui ekspordihinnad. «On võimalik, et need protsendid on juba liikunud meie märtsikuu tarbijahinnaindeksisse, kuid on võimalik, et nad jäävad ühel või teisel kujul koormaks meie ettevõtlussektorile,» nentis analüütik.