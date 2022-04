Mertsina: konkurents eksporditurgudel kasvab, sest kõik otsivad Venemaa asemel uusi turge

Kasvunumbrite taga on tugev hinnakasv

Venemaa osakaal Eesti päritolu kaupade ekspordis oli veebruaris vaid 1,8 protsenti, kuid impordi osakaal oli 9,8 protsenti. Venemaa osakaal Eesti koguimpordis on viimasel ajal küll tõusnud, kuid paljuski on selle taga mineraalsete kütuste ja õlide tugev hinnakasv. Eelmisel aastal moodustasid need Venemaalt impordist 55 protsenti.

Teisel kohal olid puit ja puittooted 15 protsendiga ja kolmandal kohal raud ja teras ning nendest tehtud tooted 9 protsendiga. Samas, kui vaadata Venemaalt imporditud kaupade osakaalu sama kauba Eesti koguimpordist, siis oli suurim osakaal ehk 62 protsenti väetistel. Anorgaaniliste kemikaalide osakaal oli 42 protsenti, mineraalsete kütuste ja -õlide osakaal 39 protsenti ning Venemaalt imporditud puit- ja puittoodete osakaal sama kaubagrupi kogusisseveost 36 protsenti. Eelkõige väetiste ning mineraalsete kütuste ja -õlide osakaalu juures tuleks arvestada nende transiiti, see tähendab, et Eesti turu jaoks on import otse Venemaalt väiksem.

Ootused pole nii halvad, kui olid koroonakriisi ajal

Eesti tööstusettevõtete hinnang oma eksporditellimuste kohta on sel aastal küll veidi halvenenud, kuid see on jätkuvalt väga kõrge – märtsis oli see veel 15 aasta tugevaim. Tööstusettevõtete ootused tootmisvõimaluste kohta on sel aastal küll tublisti halvenenud, kuid on praegu veel 6 aasta tagusel tasemel ehk see kukkumine ei ole kaugeltki võrreldav kahe aasta taguse ajaga, mil koroonakriis löögi andis.