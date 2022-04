Erikomisjon uuris lähemalt Vene gaasist loobumise tegevuskava

Istungil osalevad lisaks Taavi Aasale, Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Alexela nõukogu esimees Marti Hääl ning välisministeeriumi, konkurentsiameti ja riigikontrolli esindajad.

Taavi Aas rääkis, et kõik riigid Eesti ümber tegutsevad selle nimel, et avada LNG vastuvõtmise võimekuse ning Soome on kindlalt seda öelnud. Aga Balti riikidest on Eestil võimalik see kõige kiiremini luua, eduka tegutsemise põhjal juba selleks sügiseks. «Soome suudab järgmisel aastal avada ja Läti kolme aastaga,» rääkis Aas ja lisas, et kuigi Eesti saab kõige kiiremini valmis, siis Eestil on kõige väiksem tarbimine. «Selleks, et me suudaksime lõplikult Vene gaasile ei öelda, siis me peame võimekuse looma.»

«Kui keegi riikidest jätab otsuse tegemata, siis piltlikult öeldakse, et me peame hakkama sertifikaate küsima või midagi muud, et olla kindlad, millist gaasi me tarbime,» märkis Aas.

Eesti on teinud otsuse Vene gaasist loobumiseks, kuid sellel ei ole tähtaega, rääkis minister. «Gaasi ostude lepingud on pikaajalised ning ilma sanktsioonide või otsuse johtuva majandusliku kahjuta loobumiseks, siis on selleks vaja valitsusel teha otsus. Täna piirkonna seis on selline, et kõik riigid ei ole hetkel valmis seda otsust tegema.»

Veskimägi rääkis, et Eesti tarbijatele on LNG terminal sooduslahendus, kuna kui vaid Eesti teeks terminali, siis oleks gaasihind kordades kallim. «Loomulikult oleks hea, kui liituks ka Läti,» lisas Veskimägi. «LNG tankeri esimene asukoht võiks olla Paldiski, kuid tulevikus on mõlemal pool - Soomes kui ka Paldiskis. Kui toruga peaks midagi juhtuma, siis on olemas n-1,» selgitas Veskimägi.

Reinsalu küsis, et kas saab sellel hooajal Vene gaasist loobuda? «Meil on üks gaasiturg. Täna tuleb gaas ühtsele turule läbi Soome. Igal juhul see otsus tuleb teha regionaalselt koos,» vastas Veskimägi.

Riikogu liige küsis, et kas väikene saarekene tuleb ehitada? «Jah, see on LNG laevade vastuvõtmiseks kõige levinuim viis maailmas,» vastas Alexela nõukogu esimees Marti Hääl. «Minule teadaolevalt kuhu on Eestisse võimalik tekitada LNG vastuvõtmise võimekus on Paldiskis. Sanktsioonid kehtestatakse, kuid kui öeldakse, et võivad tulla teatud erandid, siis ettevõtted tõestavad, et nemad saavad kuuluda erandite alla,» lisas Hääl.