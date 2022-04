OTSEPILT ⟩ Erikomisjon uurib lähemalt Vene gaasist loobumise tegevuskava

Taavi Aas rääkis, et kõik riigid Eesti ümber tegutsevad selle nimel, et avada LNG vastuvõtmise võimekuse ning Soome on kindlalt seda öelnud. Aga Balti riikidest on Eestil võimalik see kõige kiiremini luua, eduka tegutsemise põhjal juba selleks sügiseks. «Soome suudab järgmisel aastal avada ja Läti kolme aastaga,» rääkis Aas ja lisas, et kuigi Eesti saab kõige kiiremini valmis, siis Eestil on kõige väiksem tarbimine. «Selleks, et me suudaksime lõplikult Vene gaasile ei öelda, siis me peame võimekuse looma.»