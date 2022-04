Ericsson peatab tegevuse Venemaal määramata ajaks

«Veebruari lõpus peatas Ericsson kõik tarned Venemaal asuvatele klientidele. Viimaste sündmuste ja ELi sanktsioonide tõttu peatab ettevõte nüüd määramata ajaks oma tegevuse Venemaa klientidega. Ericsson peab äritegevuse määramata ajaks peatamiseks klientide ja partneritega läbirääkimisi. Esmatähtis on töötajate turvalisuse ja heaolu tagamine Venemaal ning nad saadetakse tasustatud puhkusele,» seisis avalduses.

EL kehtestas reedel järjekordse Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi. Eelkõige otsustati kehtestada piirangud kvantarvutite ja täiustatud pooljuhtide, kõrgtehnoloogilise elektroonika, tarkvara, tundlike seadmete ja transpordiseadmete ekspordile. Samuti keelati tarnida tsiviilsidevõrkude tehnoloogiaid Vene ettevõtetele, mis kuuluvad riigi kontrolli all olevale organisatsioonile või on üle 50 protsendi ulatuses riigi omandis.

Ericsson teatas 28. veebruaril, et olles analüüsinud Venemaale kehtestatud sanktsioone, peatab ta tarned Venemaa klientidele.

Ericsson tarnib telekomiseadmeid Venemaa suurimatele operaatoritele. Näiteks leppis MTS 2021. aasta oktoobris Ericssoniga kokku strateegilises koostöös, et luua Venemaa tööstusettevõtetele spetsiaalsed 5G-valmidusega võrgud. Seejärel teatas Venemaa ettevõte, et alates 2019. aastast on nad Ericssoniga selles valdkonnas ellu viinud üle 15 pilootprojekti.