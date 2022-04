LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas lapsepuhkust võetakse töö- ja või kalendripäevade põhjal?

Lapsepuhkusele on õigus mõlemal vanemal kümme tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.

Summeeritud tööaja arvestuse puhul, kui graafik on juba koostatud, saab töötaja kasutada lapsepuhkust graafikujärgsetel tööpäevadel.

Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus võimaldab puhkust planeerida kõigile kalendripäevadele, seetõttu peaks töötaja ise teadma, et lapsepuhkust kasutatakse ainult tööpäevadel. Kui töötaja on siiski SKA iseteeninduses märkinud lapsepuhkuse päevadeks ka vabad päevad, siis tuleb tööandjal töötajale selgitada, kuidas lapsepuhkust kasutada ja planeerida saab.

Kui tööandjal on alust puhkuse andmisest keelduda, esitab ta viie päeva jooksul SKA-le e-kirja teel teavituse. SKA edastab töötajale info puhkuse andmisest keeldumise kohta. Kui töötaja planeerib lapsepuhkuse oma puhkepäevale, siis see on üks puhkuse andmisest keeldumise alus.