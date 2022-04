Maailmapank: Ukrainat tabab neli korda suurem majanduslangus kui Venemaad

«Sõja vallandatud humanitaarkriisi ulatus on jahmatav. Venemaa invasioon annab tohutu löögi Ukraina majandusele ja on tekitanud meeletut kahju riigi taristule,» ütles Maailmapanga Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna asepresident Anna Bjerde eile. «Ukraina vajab viivitamatult tohutut rahalist abi majanduse ja valitsussektori toimivana hoidmiseks, et nad saaks aidata enda kodanikke selle äärmusliku olukorraga toimetulemisel,» lisas Bjerde.