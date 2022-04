Ikea alustas massvärbamist varasügisel avatavasse Tallinna kauplusesse

Kuna Ikea Tallinna kauplus on veel ehitusjärgus, loodi T1 keskusesse eraldi värbamiskontor. Umbes 100 ruutmeetri suurune ruum on sisustatud Ikea mööbliga ja imiteerib ettevõtte tavapärast töökeskkonda.

Massvärbamisega samal ajal alustas Rootsi mööblifirma ka ulatusliku värbamiskampaaniaga, mille üheks osaks on kuni 200 Ikea toolist koosnev väljapanek Tallinna eri paikades.

«Toolid sümboliseerivad iga uut töötajat, keda erinevatele ametikohtadele värbame. Ikeas toimetame põhimõttel, et kõik on olulised, kõik töökohad on võrdselt tähtsad ning iga inimest hinnatakse ja väärtustatakse. Sõnumiga «Sobime sulle» tahame julgustada Eesti elanikke Ikea meeskonnaga liituma,» ütles Ikea Eesti inimeste ja kultuuri juht Inga Keres.