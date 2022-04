Metroloogia keskasutuse Metrosert äritulud kasvasid mullu viiendiku

Kogu sihtfinantseerimise tulu 2021. aastal oli 443 000 eurot, mis on 16 protsenti ettevõtte ärituludest. Sihtfinantseerimisega kaeti Eesti riigi etalonide hoidmise ja arendamise kulud ning suurem osa nimemärgise registri pidamise kuludest. Osalemine teadus- ja arendusprojektides tõi tulu 65 000, mis on 2 protsenti ärituludest.

Käesoleval aastal ning ka järgnevatel aastatel plaanib Metrosert investeerida tavapärasest oluliselt suuremas mahus. Investeeringute suurendamine on ettevõtte sõnul vajalik tõstmaks tehnilist võimekust, et see vastaks huvipoolte vajadustele, ning et käivitada uued teenused, millest olulisemad on madalate footonvoogude mõõte- ja analüüsisüsteem, statsionaarsete kiiruskaamerate taatlusteenus, optiliste sidevõrkude kvaliteedikontrollis kasutatavate seadete kalibreerimisteenus ning maailma ajaga UTC seotud täpse aja edastamise teenus.