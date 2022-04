Majanduse lühiuudised

Vene nafta voolab salaja endiselt Euroopasse

Naftaettevõtted eesotsas Shelliga pakuvad naftasegu, millest 49,99 protsenti moodustab Venemaa nafta ja ülejäänud 50,01 protsenti on pärit mujalt. Tulemusena pole naftasegu tehniliselt Venemaa päritolu ning kauplejad nimetavad seda Läti seguks, kirjutab Bloomberg. Selline segamine ja laiemalt halli turu tekkimine on üks tagajärg, mille on kaasa toonud Euroopa Liidu suutmatus keelata Venemaalt nafta, gaasi või kivisöe ostmine. Naftatöötlejad saavad praegu osta odavat Vene naftat ja samal rahustada avalikkust, kes nõuab Vladimir Putini režiimi rahastamise lõpetamist. PM