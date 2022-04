Kiire rohepööre tuleb teha energiakriisist hoolimata

Enne sõda räägiti, et söe- ja põlevkivielektrijaamad tuleb paari aasta pärast kinni panna, ja see plaan on jõus. Ühe mööndusega: Loonela tõi välja, et varem oli plaan, et kivisöel töötav elektrijaam suletakse ja üleminekuperioodiks ehitatakse ajutine Venemaa gaasil töötav jaam, kuni päikese- ja tuulepargid ja teised roheenergialahendused on käima saadud, aga nüüd pikendatakse «musta» energia kasutamist, vaheetapp jäetakse vahele ja minnakse kohe üle roheenergiale.

Eestil on omast käest võtta põlevkivi ja puit, kuid esimese puhul ähvardab jaamade kinniminek, teise puhul aga võimalikud mahupiirangud; samuti kaalutakse kiirkorras tuulikute rajamist, sellekohased eelnõud on riigikogust läbi jooksnud.

Nii põlevkivi kui ka puidu osas on tulevik segane. Ida-Virumaal töötab põlevkivielektrijaam, mis peaks 2035. aastaks kinni minema. Loonela nentis, et selle üle peab Eesti kõnelusi ELiga, nii et täit selgust veel ei ole. Aga kuna Ida-Virumaale on nn õiglase ülemineku fondiga määratud 340 miljonit eurot toetusraha, on oht, et kui üleminekut ei näidata, siis raha ei saa.

Kuigi põlevkivi kasutamise üle Loonela sõnul kõnelused käivad ehk Eesti saaks soodsamaid tingimusi nõuda, siis milliseid tingimusi välja kaubelda tahetakse ja kui kaugele läbirääkimised jõudnud on, majandus- ja taristuministeerium öelda ei taha. «Eesti on võtnud eesmärgi üle minna kliimaneutraalsele energiatootmisele. Teeme seda järk-järgult, tagades varustuskindluse,» ütles ministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga.

Lähtutakse teadmisest, et koalitsioonileppes on eesmärk lõpetada põlevkivist elektri tootmine aastaks 2035. «Sellest lähtume. Kui käib üleminek kliimaneutraalsele elektritootmisele, tuleb tagada ka varustuskindlus ning see tähendab, et üleminek peab olema sujuv,» ütles Uiga.

Kui varem soovis Euroopa Liit, et osa põllumaid jäetaks sööti, siis nüüd, energia- ja toidukriisi valguses, on põllumeestele antud luba rohkem külvata.

Ta lisas, et ELi poliitikaga pole vastuolus keskkonnanõuetele vastavate elektrijaamade käitamine. Fossiilseid kütuseid kasutavad elektrijaamad peavad aga tasuma ka CO2 eest ning see vähendab nende võimet konkureerida taastuvelektritootjatega.

Uiga ütles, et Eestis kasutatakse Venemaa energiatoodetest otseselt kohapeal maagaasi, aga see moodustab energiatarbimisest vähem kui kümnendiku. Eelmisel nädalal teatas valitsus, et hakkab gaasivarustuse tagamiseks tegema koostööd Soomega ja tahab rajada ühise veeldatud maagaasi (LNG) terminali.

Maagaas tuleb Eestisse kolmest allikast: Venemaalt, Läti gaasihoidlast ja Leedu LNG-terminalist. Viimane suudab regiooni vajadusest (umbes 67 teravatt-tundi aastas) katta ligi poole.

Mootorikütust saame peamiselt Soomest või Leedust ning Uiga kinnitusel on sealsed rafineerimistehased Venemaa nafta juba asendanud.

Tarbijatele lubatakse kompensatsiooni

«Elektrit me Venemaalt ei impordi ning varustus ei tohiks katkeda. Eesti elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa omast oli plaanis aastaks 2025, kuid oleme valmis ka varem Mandri-Euroopa sagedusalasse lülituma, ja seda paari tunni jooksul,» selgitas Uiga.

Üleöö energiapööret ei tehta ning üleminekuaeg võib tähendada ka hinnatõuse. Siinkohal ütleb Loonela, et Euroopa tasandil on kokku lepitud, et hinnatõusud tuleb tarbijatele hüvitada. Kuidas, on riikide endi teha.