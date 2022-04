Venemaa kutsub BRICS riike üles integreerima maksesüsteeme

Sanktsioonid on Venemaa ära lõiganud maailma finantssüsteemist ja ligikaudu poole tema kulla- ja valuutareservidest, mille väärtus oli aprilli alguses 606,5 miljardit dollarit.

Reedel ütles rahandusminister Anton Siluanov Brasiiliast, Venemaast, Indiast, Hiinast ja Lõuna-Aafrikast koosnevate BRICS riikide ministrite kohtumisel, et maailma majandusolukord on sanktsioonide tõttu oluliselt halvenenud, öeldi ministeeriumi avalduses.

«Praegune kriis on inimtekkeline ja BRICS riikidel on kõik vajalikud vahendid, et leevendada selle tagajärgi oma majandusele ja maailmamajandusele tervikuna,» ütles Siluanov.