Maailma kohviturgu ähvardab sel hooajal mitme miljoni koti suurune defitsiit

Rahvusvaheline Kohviorganisatsioon hoiatas siiski, et turu tasakaal võib märgatavalt muutuda võimaliku maailmamajanduse languse, suurenenud tootmiskulude ning Venemaa-Ukraina konflikti tõttu vähenenud tarbimise ja impordi tõttu.

ICO prognoosis 2021/22. aasta kohvitoodanguks 167,2 miljonit 60-kilogrammist kotti, mis on 2,1 protsenti vähem kui aasta varem, ja tarbimiskoguseks 170,3 miljonit kotti, mis on 3,3 protsenti rohkem kui aasta varem.

ICO teatas, et veebruaris oli roheliste ubade ülemaailmne eksport 9,88 miljonit kotti, mis on madalam kui 10,24 miljonit kotti aasta tagasi. Kohviaasta esimese viie kuu jooksul ulatus eksport 47,18 miljoni kotini, mis on 3 protsenti madalam kui aasta varem.