Sõda võib hävitada poole põllumajandushiiglase Ukraina saagist

Venemaa sissetung toimub põllukultuuride jaoks otsustaval ajal. Ukraina põllumajandustootjad on just alustanud maisi ja päevalille külvamist, mille viljelemist takistavad maamiinid ning kütuse ja väetiste puudus. Kuu aega enne sõda külvatud nisu puhul on osa alast okupeeritud vägede poolt.

Kuna sadamad on enamasti suletud, kaaluvad põllumajandustootjad ka üleminekut põllukultuuridele, mis sobivad pigem kohalikuks tarbimiseks kui ekspordiks. Isegi nii varases kasvuperioodi etapis tundub olukord sünge, sest analüütikud prognoosivad toodangu vähenemist sõltuvalt põllukultuurist vahemikus 30 kuni 55 protsenti. See suurendab peamiste põhitoorainete puudujäägi ohtu ja võib veelgi tõsta toiduainete maailmaturu hindu, mis on juba praegu rekordiliselt kõrged.

Ukraina on olulise tähtsusega maisi, päevalilleõli ja nisu eksportija, kuid pärast sõja puhkemist on kaubavood langenud. Kuigi Ukraina on suurendanud raudteevedu üle oma läänepiiri, on selle maht vaid murdosa tavapärasest merekaubandusest.

Häirete tõttu tõusid eelmisel kuul põllukultuuride hinnad kogu maailmas kõigi aegade kõrgeimale tasemele ning see on suurendanud muret toidujulgeoleku pärast Lähis-Idas ja Aafrikas, kus asuvad mõned Ukraina peamised tarnekliendid. Samuti vähendab see kohalike põllumajandustootjate sissetulekut, sest neile valmistab nüüd täiendavat peavalu see, et tõenäoliselt napib varusid saagikoristuse ajal, kui uued saagid konkureerivad varutud teraviljaga.

Enim tekitab muret Ukrainas tulev maisisaak. Foto: EDUARD KORNIYENKO

UkrAgroConsulti juht Sergei Feofilov ütles kolmapäeval Bloombergile, et kõige suuremad ebakindlused on seotud maisiga, mille kasvatamine on suhteliselt kulukas. Teadlane prognoosib tavalise külvi stsenaariumi korral 19 miljoni tonni suurust saaki, mis on vähem kui pool eelmise aasta tasemest.

Samas on konsultant Barva Investi prognoos vähem pessimistlik ehk 29,5 miljonit tonni, kuid see on siiski umbes 9 miljonit tonni madalam sõjaeelsest prognoosist ja jääb tublisti alla 2021. aasta rekordilisest 41,9 miljonist tonnist.

«Kui sul ei ole kütust, ei saa sa istutada tohutuid hektareid,» ütles Maxigraini analüütik Elena Neroba Bloombergile. «Mõnel talunikul ei ole ikka veel juurdepääsu seemnetele ja väetistele. Isegi kui nad on nende eest juba maksnud, ei toimi tarneahel nii hästi, kui peaks.»

Kuigi raudteeveod kiirenevad, on piiril vagunite ummikud ja tarnete ladustamise puudus, ütles Neroba. Ukraina Agribusiness Clubi hinnangul võib mahajäämuse likvideerimiseks kuluda kaks aastat, isegi kui tootmisvõimsus on maksimaalne ehk miljon tonni kuus.

Pole üllatav ka see, et Ukraina laovarud on paisumas ja mõnede põllukultuuride, näiteks päevalillede kvaliteet võib halveneda, kui need liiga kaua seisma jäävad, ütles Barva peaanalüütik Andrey Novoselov. Isegi kui sadamad taasavatakse, võtab miinide ja kahjustatud laevade eemaldamine aega.

Ukraina valitsus on julgustanud kasvatajaid pöörduma kohapeal tarbitava teravilja või madalama saagikusega õlitaimede poole, mis tekitavad saagikoristuse ajal vähem tarneraskusi.