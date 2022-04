Ukraina põgenike toetuseks koguti annetusüritusel 10,1 miljardit eurot

«Kampaanias «Stand Up For Ukraine» koguti 9,1 miljardit eurot pommide eest põgenevatele inimestele nii Ukrainas kui mujal, lisaks lubas annetada miljard eurot EBRD (Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank),» ütles von der Leyen.

Ürituse korraldasid Euroopa Liit ja Kanada peaminister Justin Trudeau, et koguda raha nii Ukraina sisepõgenikele, kui sõja eest välismaale pagenutele.

Ülemaailmsest üritusest «Stand Up For Ukraine» võttis osa ka Oprah Winfrey.

Alates Vene invasiooni algusest 24. veebruaril on Ukrainast lahkunud üle 4,4 miljoni inimese. Suurem osa neist on läinud Euroopa Liidu riikidesse, nende seas Poola, mis on seni võtnud vastu üle 2,5 miljoni põgeniku.