Maailma suuruselt kolmas kivisöe importija Jaapan keelustab Venemaa kivisöe impordi

Energiasuhted Venemaaga on tundlikud, sest Jaapanil on ulatuslikud veeldatud maagaasi (LNG) ja nafta projektid, mida arendatakse ja käitatakse ühiselt riigiettevõtetega Sahhalinil ja Arktikas. Ka mõned Jaapani suurimad linnad sõltuvad energiavarustuse osas suurel määral Venemaast: Hiroshima impordib Venemaalt pool oma gaasitarnetest ja Tokyo umbes 10 protsenti.

Valitsus on öelnud, et Jaapan ei loobu neist projektidest seoses riigi suure sõltuvusega energiaimpordist, vajadusega mitmekesistada tarneid ja asjaoluga, et paljud Jaapani tuumaelektrijaamad jäid pärast 2011. aasta Fukushima katastroofi seisma.

Jaapani sanktsioonid Venemaa suhtes on hõlmanud Venemaa ametnike ja oligarhide, samuti Venemaa kesk- ja kommertspankade ning muude institutsioonide varade külmutamist. Samuti on Tokyo keelanud tundliku tehnoloogia ekspordi Venemaale ja eemaldanud mõned riigi pangad ülemaailmsest maksevõrgustikust Swift.

Jaapani reaktsioon Ukraina suhtes on teravas kontrastis tema tagasihoidlikuma suhtumisega pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal. Küsitluste kohaselt on see lähenemine olnud rahva seas populaarne, mis on oluline tegur Kishida jaoks, kellel seisavad juulis ees ülemkoja valimised.