Probleemid tuumajaamadaga kergitavad Prantsusmaal elektri hinda

«Seal on korraga hoolduses ja avariilised mitu tuumajaama. Üheks põhjuseks, miks nii palju jaamu korraga hoolduses on see, et avastati, et ühel reaktori tüübil on tüüpviga, mille kontrollimine on keeruline ja aeganõudev,» ütles Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa BNS-ile.