Eesti Gaas: LNG-terminali rajamine on möödapääsmatu

«Balti riikide eesmärk loobuda Vene gaasi impordist on selge ja mõistetav ning kõik turuosalised on juba astunud selles suunas aktiivseid samme. Eesti Gaas sõlmib täna kokkuleppeid uute LNG tarnijatega, need hõlmavad eelkõige lähiaja tarbimist,» teatas ettevõte BNSile.

LNG ujuvterminali kahasse rent Soomega on aga mõistlik sellepärast, et Eesti gaasitarbimise jaoks üksi oleks terminal ebavajalikult suur.

Valitsus tegi neljapäeval põhimõttelise otsuse, et Eesti loobub veel sel aastal Venemaa gaasi impordist. Otsuse elluviimiseks rajatakse sügiseks Paldiskisse võimalus vastu võtta veeldatud maagaasi (LNG) ja hangitakse ühe teravatt-tunni ulatuses riikliku gaasivaru.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et valitsuse eesmärk on eelistada gaasivaru soetamisel LNGst toodetud gaasi. «Meie tungiv ootus gaasimüüjatele on, et ka ettevõtjad panevad oma moraalse kompassi õigesse suunda,» lausus ta.