Sõda ja kindlustus ehk miks sõjariski kindlustada ei saa

Inimese genofondis on valdavas ülekaalus põhjendamatu optimismi geen, sest et evolutsiooniliselt on inimliigi püsimajäämiseks vajalik muuhulgas ka riskikäitumise üritamine. Näiteks, lotopileteid ostetakse, kuigi suur varaline õnnetus tabab inimest umbes tuhat korda sagedamini kui samasuur n-ö õnn.