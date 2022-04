Bolt töötab Ukrainas edasi ja loobus vahendustasust

«Ukraina oli meil Euroopas üks suuremaid ja olulisemaid turge, nii et selles mõttes on sõda meid kindlasti mõjutanud – nii meie ärimahtusid kui ka töötajaid. Ünneks on kõik elus ja terved, osad on endiselt Ukrainas, osad on läinud Poola või muudesse lähiriikidesse, kus töötavad distantsilt,» ütles Villig.