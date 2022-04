Veskimägi: kodutarbijad ei pea gaasi pärast muretsema, Paldiski LNG-ga lahendame äride probleeme

Meie soomlastega koostöös valmiv varustus on sama suur kui Klaipedas.

«Regiooni ei ole tarvis ega ka ei mahu täiendavat terminali, kui need kaks terminali on töös,» ütles Veskimägi.

Plaanid on tehtud, aga kas soovitav LNG laev on turul saadavad? On selles suunas juba kokkuleppeid? Ka kas LNG on saadaval?

Veskimägi sõnul ei hakka gaasi ostma riigid ega põhivõrgu ettevõtjad ega hiljem operaatorid. Seda teevad turuosalised. Veeldatud maagaasi globaalne turg on Veskimägi kinnitusel väga likviidne. Ning kindlasti meil vajaminev kogus on saadaval. Küsimus on, mis hinnaga. Veskimägi sõnul on küsimus, mis gaasihind üldse hakkab tegema, kui kahe nädala pärast peaks gaasitarned Venemaalt lõppema.

Veskimägi kinnitas, et neil on üks laev silmapiiril, mis on vajaliku võimekuse ning mõõtmetega ja saaks 1.novembriks Soome lahe piirkonnas olla.

Mis aga saab siis, kui Paldiski kai valmis ei saa? Veskimägi sõnul liigutaksegi riski maandamiseks kahe projektiga, sest tõenäosus on suurem, et kahest üks saab valmis.

«Kindlasti me läheme siin maailmarekordit tegema. Ühtegi sellist veeldatud gaasi vastuvõtuvõimekust pole tehtud kuudega. Nagu ka kahte terminali sooviv Saksamaagi on öelnud, et see võtab kaks-kolm aastat.»

Paldiski LNG terminali vastu on looduskaitsad ja ornitoloogid. Postimees on sellest vastuseisust kirjutanud juba aastaid tagasi.

«Ma ei taha olla üleolev, aga elu on valikute summa. Me peame tegema valiku, kas inimesed istuvad järgmisel talvel külmas või tekitame mingi riive lindude osas»

Veskimägi tõdes, et 1. novembrini on seitse kuud aega ning tuleb tegeleda kõikide detailidega. «Ma ei taha olla üleolev, aga elu on valikute summa. Me peame tegema valiku, kas inimesed istuvad järgmisel talvel külmas või tekitame mingi riive lindude osas,» lausus Veskimägi.

Kas võib aga juhtuda, et projekti ebaõnnestumisel oleme sunnitud taas Gazpromi paluma?

Veskimägi kinnitusel seda ei juhtu, sest me ei ole tänaseks enam sellises seisus, tuues välja taas juba olemasolevad võimekused.

Mõju tarbijale

«Kodutarbijal, ainult gaasi elektritootmiseks kasutaval elektrijaamal, üldhuviteenuse pakkujal nagu koolid ja haiglad, ei ole mingit muret. Täna me tegeleme äri mure lahendamisega,» lausus Veskimägi.

2025. aastaks oleksime elektri- ja gaasisüsteemidega olnud Baltikumis Venemaast sõltumatud, kuid vajadus tuli kiiremini kätte.

Eelkõige puudutab see Soomet. Sest nagu tõdes Veskimägi, siis ilmselt ei uskunud Soome ka ise, et Venemaa gaasitarned neile võiksid katkeda. Baltikumi vajadused suudaks Inčukalnsi gaasihoidla ning Klaipeda täha katta.

Kas LNG gaas saab olema veel kallim kui sel talvel tarbijate rahakotti valus jälje jätnud gaasiarved?

«Kindlasti nagu valitsus eelmisel talvel võttis tipphinna kompenseerimise enda kanda, samamoodi ka see, et kui läheme tegema LNG projekti kui varustuskindluse projekti, siis see ei tule tarbija hinna sisse,» lausus Veskimägi.