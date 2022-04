Ukraina sõja mõjud jõuavad ka Eesti autoostjateni

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul peegeldab praegune automüügistatistika veel kiipidega seonduvat kriisi, sest Ukraina ja Venemaa vahelisest sõjast tingitud tarneraskused jõuavad statistikasse paarikuise viivitusega.

Eelmise ja selle aasta esimeste kuude automüügistatistika näitab, et globaalses plaanis on Aasia autotootjad kiibikriisiga paremini hakkama saanud ning suudavad autosid kiiremini ja suuremates kogustes tarnida. Ukraina sõjast tingitud tarneraskused jõuavad kaupmeesteni lähikuudel, teatas Topauto.

Aasia autosid müüakse rohkem

Kui 2021. aastal müüdi esimeses kvartalis Aasiast pärit autosid Eestis ligi 39 protsenti kogu turust, siis tänavu on see juba üle 45 protsenti. Euroopa autotootjate eelmise aastal alguse 61 protsenti on tänaseks langenud 54 protsendile. Tõenäoliselt suureneb Aasia tootjate turuosa Eestis veelgi Ukraina sõja ja sellest tingitud tarneahelate probleemide tõttu.

Eskor ennustab, et sõjast tingituna langeb Euroopa autotootmine veelgi, sest Ukrainas toodetakse peamiselt Euroopa autodele juhtmesarju ning see mõjutab lähiaegade tarneid tuntavalt.

«Kuni 50 protsenti Ukrainas toodetavatest juhtmesarjadest eksporditi Saksamaale ja Poola, mis tähendab, et Saksa tootjad on sellest kõige enam puudutatud. Juhtmete puudus on nii terav, et näiteks on Ukrainas juhtmesarjade valmistaja Leoni kahes tehases tootmine uuesti käima pandud, vaatamata pidevale ohule raketirünnaku ohvriks langeda. Praegu suudavad nad toota kuni 70 protsenti võrreldes sõjaeelse ajaga,» selgitas Eskor.

Puudus olulisest metallist

Juhtmesarjade puudusest tingitud raskused võivad kõigi eelduste kohaselt laheneda aasta teises pooles, sest Euroopa Liidu autotootjad on asunud teistes riikides asuvates juhtmesarjade tehastes tootmist suurendama. Autotootjatele võib aga ees terendada uus kriis.

«Võimalik, et järgmine probleem autotootmises tekib pallaadiumiga, mida kasutatakse heitgaaside puhastamiseks katalüsaatorites. Venemaal toodetakse 40 protsenti kogu maailma toodangust ja kui seda enam Venemaalt ei osteta või nad ise enam ei tarni, siis ongi järgmine probleem käes,» ütles Eskor.