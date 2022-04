Euroopa Liit võttis vastu viienda sanktsioonipaketi Venemaale

Venemaa ettevõtetel ei lubata osaleda liikmesriikide riigihangetes ja sealsetele avalik-õiguslikele asutustele välistatakse igasugune rahaline toetus, teatas välisministeeriumi pressiesindaja.

Sanktsiooninimekirja on lisatud 216 Venemaa võimudele lähedal seisvat isikut ja 18 finants-, sõjatööstuse ja transpordisektoriettevõtet, sealhulgas neli olulist Venemaa panka. Viimased eemaldatakse SWIFT-süsteemist ja neil keelatakse osaleda mis tahes finantstehingutes EL-is.

Muuhulgas tähendab uus pakett ilmselt, et sanktsioonide alla langeb ka Venemaa rikkuselt 16. inimesele ning Vladimir Putini soosingus olevale Vjatšeslav Kantorile kuuluv logistikaettevõte DBT, mis on seni Muuga sadamas takistusteta edasi tegutsenud.

«Meil on moraalne kohustus ja vastutus Venemaa alustatud agressioonile vastu seista. Astume need sammud, et Venemaa peataks oma julma sõjategevuse ja koletud sõjakuriteod. Uus sanktsioonide pakett on selle saavutamiseks väga oluline samm, kuid räägime läbi ka juba järgmisi piiranguid. Eesti peab põhjendatuks kõiki meetmeid, mis oleksid mõjusad ja milles suudame partneritega toimivad lahendused leida,» ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

«Me peame Venemaale sanktsioonide kehtestamisel jõudma kokkulepeteni nende energiatarnete piiramiseks. Samuti tuleb kehtestada piiravad meetmed Venemaa sõjaväelastele, kelle jõhkrad teod on vapustanud tervet maailma,» sõnas Liimets. «Teeme oma partnerite ja lähimate liitlastega pidevat tööd, et Venemaal ja Valgevenel ei oleks võimalik juba kehtivatest sanktsioonidest kõrvale hoida. Selge on see, et seni kuni Venemaa jätkab Ukraina ründamist ja paneb seal toime hirmsaid sõjakuritegusid, peab Euroopa Liit leidma võimalusi neile veenvalt vastata.»

EL-i viies sanktsioonipakett sisaldab energiasanktsioone – kivisöe ja teiste tahkete fossiilsete kütuste impordikeeldu, mille hind on umbes neli miljardit eurot aastas. Eesti ettepanekul lisati paketti uued krüptovara tehingute piirangud. Venemaa lipu all sõitvatele laevadele on ette nähtud EL-i sadamatesse sisenemise keeld.