MM Grupp ostis Tallinnas Coca-Cola Plaza kino

Paar aastat tagasi soovis MM Grupp osta kogu Forum Cinemase äritegevust Baltikumis, kuid konkurentsiamet ei andnud siis selleks luba. Toona päädis olukord lahendusega, kus Forum Cinemase tegevjuhtkonnale kuuluv Cinerock OÜ ostis kinoketi Eesti osa ja jätkas selle opereerimist.

Cinerocki juhi Kristjan Kongo sõnul ei läinud kõik päris plaanitult ja viimase üheksa kuu jooksul peetud läbirääkimised võimalike investoritega jõudsid Ukrainas sõjategevuse valguses kiiresti tupikseisu. «Oleme proovinud leida ostjat kogu Baltikumi kinoärile, kuid peale väga oportunistlike pakkujate kedagi tänaseks laua taha jäänud ei ole. Nüüd aga jõudsime MM Grupiga kokkuleppele, et nad ostavad tagasi Tallinna kino. Cinerock jätkab tegevust Viljandis ja Leedu turul,» selgitas Kongo.

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver tõdes, et kaks aastat tagasi Forum Cinemase tehingut tehes olid MM Grupi ootused palju suuremad, kui praeguseks realiseerunud plaan. «Saame aru, et ujume antud tehingut tehes turul mõneti vastuvoolu, kuid usume endiselt, et hästi kapitaliseerituna suudame rasked ajad üle elada ning tulevik on kinoturul helge,» ütles Volver.

Pärast tehingut saab MM Grupil olema Tallinna kesklinnas kaks väga head kino, kuhu on kavas lähiajal täiendavalt investeerida, et pakkuda inimestele veelgi paremat kinoelamust. «Pikalt kestnud viiruskriis ja veebruari lõpus alanud sõda Ukrainas on ühiskonnale rusuvad, mistõttu on vastukaaluks hea meelelahutuse pakkumine üha olulisem,» ütles Volver.

Coca-Cola Plaza kino ostutehing ei nõua konkurentsiameti luba, sest 2021. aasta käive jääb koroonakriisi tõttu alla seaduses toodud piiri.

2020./2021. majandusaastal olid MM Grupi põhilised tegevusvaldkonnad ravimite jae- ja hulgimüük; kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüük; haiglatarvikute ning tervise- ja ilutoodete jae- ning hulgimüük; veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ravimite, instrumentide, sööda ja lemmikloomatoodete jae- ning hulgimüük; lemmikloomade raviteenused; hambaravitoodete hulgimüük; kaupade käitlemis-, transpordi- ja muud logistilised teenused; ja kinnisvarainvesteeringute haldamine.

Samuti kuulusid kontserni tegevusvaldkondade hulka ajakirjandus, meedia ja reklaamindus; superkondensaatorite tootmine, päikeseenergeetika, tarkvaraarendus; filmide linastamine ja filmilevi; toitlustus- ja meelelahutusteenus; toiduainetööstus; arvutiseadmete müük ja hooldus; põllumajandustegevused; ning eri valdkonna toodete e-kaubandus.

Teiste hulgas kuulub kontserni ravimite hulgi- ja jaemüügikontsern Magnum AS, Postimees Grupp AS, IM arvutid AS ja Linnamäe Lihatööstuse OÜ. Lisaks kuulub MM Grupile näiteks 80-protsendine osalus Apollo Grupis ning 15,63-protsendine osalus Skeleton Technologies Group OÜ-s.