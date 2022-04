Dzintars alustab laienemist Eesti turul

Eesti moodustab praegu 25% H. A. Briegeri ekspordist ning ettevõte on alustanud ulatuslikku laienemist Eesti turul.

«Viimane aasta on olnud nagu sprint, tõkkejooks ja maraton korraga,» lausus H. A. Briegeri tegevjuht ja kaasomanik Anastasija Udalova. «Ükski etapp tootmis- ja turundusprotsessis ei lubanud meil lõõgastuda: alates tootmisprotsessi käivitamisest ja intensiivsest uute toodete esitlus- ja testimisprotsessist kuni uute liinide ja tootekategooriate lisamiseni.»

Rääkides Dzintarsi eelseisvast laienemisest Eestis pärast turule naasmist 2021. aasta lõpus, mainis Udalova, et Eesti turg on Läti omast väga erinev just nüansside ja väljakutsete poolest. Sellele vaatamata vaatab ettevõte siiski suure optimismiga tulevikku.