Amet hoiatab: Java tarkvara kriitilised turvanõrkused nõuavad tähelepanu

Ta lisas, et tavakasutajat see nõrkus otseselt ei mõjuta, vaid selle kaudu saab organisatsioonide IT-süsteemidesse siseneda ja teoorias korda saata seda, mida hing ihaldab.

«Ettevõtte juhid võiksid oma IT-teenuse pakkujalt või osakonnalt küsida, kas nad on värske Java tarkvara nõrkusega kursis ning öelda, et nad maandaksid sellega seotud ohte. See nõrkus võib tavakasutajaid mõjutada siis, kui nad ei saa mõnd teenust kasutada või mõne ettevõtte kaudu on nende andmed varastatud,» lausus Tammer.