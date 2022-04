EL kehtestas Venemaale uued sanktsioonid, sealhulgas embargo kivisöe impordile

Euroopa Ülemkogu Prantsuse eesistumise ametnik ütles, et antud sammud on üks peamine osa «äärmiselt märkimisväärsetest» viienda laine sanktsioonidest Moskva vastu, mis sisaldavad muu hulgas ka keeldu kõrgtehnoloogilise ekspordile.

See hõlmab mitmete Venemaa pankade varade külmutamist, samuti ekspordikeeldu Venemaale, sealhulgas kõrgtehnoloogilistele kaupadele kuni 10 miljardi euro ulatuses, ning ELi sadamate sulgemist Venemaa lipu all sõitvatele laevadele.

ELi liikmesriigid, kellest paljud sõltuvad suurel määral Venemaa energiast, ei ole seni suutnud kokku leppida sanktsioonides Venemaa energia suhtes. Näiteks on Ungari öelnud, et ta blokeerib kõik ELi püüdlused laiendada sanktsioone Venemaa naftale ja gaasile.

Euroopa Parlamendis toimunud arutelul ütles ELi nõukogu eesistuja Charles Michel, et lõpuks on tõenäoliselt vaja kehtestada sanktsioonid Venemaa nafta ja gaasi suhtes.

«Me peame sulgema lüngad. Me peame võtma sihikule kõik katsed sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja me oleme valmis kiiresti tegutsema,» ütles Michel kolmapäeval. «Me oleme täiendavalt kooskõlastanud jõulisi sanktsioone. Uus pakett sisaldab söe impordikeeldu. Ja daamid ja härrad, ma arvan, et varem või hiljem on vaja võtta meetmeid ka nafta ja isegi gaasi suhtes.»